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В Челябинской области за сутки ковидом заболели 445 человек

В Челябинской области за сутки ковидом заболели 445 человек

Всего в регионе переносят коронавирус более шести тысяч человек. Очевидно, что южноуральцы совсем расслабились, коронавирус их больше не пугает.

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