В Челябинской области за сутки ковидом заболели 445 человек

Всего в регионе переносят коронавирус более шести тысяч человек. Очевидно, что южноуральцы совсем расслабились, коронавирус их больше не пугает.
Популярные статьи
- Володин: Госдума будет настаивать, чтобы все выступившие против спецоперации на Украине руководители госструктур были уволены
- Писатель Юрий Поляков предложил ввести новое звание для уехавших из России народных артистов
- Орбан сообщил о победе его партии «Фидес» на парламентских выборах Венгрии и внесении Зеленского в список своих противников
Свежие комментарии