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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Режиссер Dragon's Dogma 2 о гигантских врагах: “У вас должны быть идеи для геймплея, ...

Режиссер Dragon's Dogma 2 о гигантских врагах: “У вас должны быть идеи для геймплея, ...

Режиссер Dragon's Dogma 2 о гигантских врагах: “У вас должны быть идеи для геймплея, выходящие за рамки боя 1 на 1”В преддверии запуска Dragon’s Dogma 2 в следующем месяце режиссер Хидеаки Ицуно рассказал, как команда Capcom дала игрокам шанс сразиться с огромными врагами ролевой игры.

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