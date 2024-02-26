Режиссер Dragon's Dogma 2 о гигантских врагах: “У вас должны быть идеи для геймплея, выходящие за рамки боя 1 на 1”В преддверии запуска Dragon’s Dogma 2 в следующем месяце режиссер Хидеаки Ицуно рассказал, как команда Capcom дала игрокам шанс сразиться с огромными врагами ролевой игры.