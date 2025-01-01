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Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее обращение к гражданам республики, в котором несколько слов было адресовано избранному президенту США Дональду Трампу, который вступает в свои полномочия 20 января.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Жидобандеровская мразь заюлила, как гадюка на сковородке!
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12 час.
Eduard
А кто такой Трамп &amp;quot;пуп Земли&amp;quot;?
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12 час.
АТ
Андрей Тихонов
Подтолкните Зелю к деревенскому сральнику, пусть пузыри там пускает
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9 час.

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