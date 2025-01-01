Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее обращение к гражданам республики, в котором несколько слов было адресовано избранному президенту США Дональду Трампу, который вступает в свои полномочия 20 января.
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