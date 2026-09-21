МО показало кадры взятия под контроль Польной и Новоалександровки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кадры установления контроля над населенными пунктами Польная и Новоалександровка Харьковской области опубликовало российское военное ведомство.
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