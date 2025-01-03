Политолог Касонта: Трамп может ослабить давление на РФ для сдерживания КНР

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может ослабить давление на РФ, чтобы сосредоточится на сдерживании Китая и укреплении своих позиций на мировой арене, заявил РИА Новости политолог Адриэль Касонта.
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