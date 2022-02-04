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Березуцкий о Чалове в аренде в «Базеле»: «Выигрышная ситуация и для ЦСКА, и для него. Феде нужно сменить обстановку»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об уходе Константина Кучаева, Эмиля Бохинена и Федора Чалова в аренду в другие клубы.

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