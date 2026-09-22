«Нетбэк минус» без нетбэка: чего нет в новой формуле «Русала» на алюминий

Предложение «Русала» по снижению цены на алюминий на $40–100 за тонну не согласовано ФАС. География продаж компании изменилась: 58% выручки теперь приносит Азия, 27% — СНГ, 12% — Европа«Русал» (UC Rusal) предложил российским потребителям пересмотр формулы цены на алюминий с потенциальным снижением $40-100 за тонну.
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