«Нетбэк минус» без нетбэка: чего нет в новой формуле «Русала» на алюминий

Предложение «Русала» по снижению цены на алюминий на $40–100 за тонну не согласовано ФАС. География продаж компании изменилась: 58% выручки теперь приносит Азия, 27% — СНГ, 12% — Европа«Русал» (UC Rusal) предложил российским потребителям пересмотр формулы цены на алюминий с потенциальным снижением $40-100 за тонну.