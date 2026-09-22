НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

«Нетбэк минус» без нетбэка: чего нет в новой формуле «Русала» на алюминий

«Нетбэк минус» без нетбэка: чего нет в новой формуле «Русала» на алюминий

Предложение «Русала» по снижению цены на алюминий на $40–100 за тонну не согласовано ФАС. География продаж компании изменилась: 58% выручки теперь приносит Азия, 27% — СНГ, 12% — Европа«Русал» (UC Rusal) предложил российским потребителям пересмотр формулы цены на алюминий с потенциальным снижением $40-100 за тонну.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым