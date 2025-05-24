Военные рассказали о пережитом насилии в плену у ВСУ

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. После возвращения в Россию в результате масштабного обмена пленными по схеме «1000 на 1000» российские военнослужащие сообщили «Известиям» о систематических издевательствах и унижениях со стороны украинских бойцов.
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