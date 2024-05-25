Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин

© POOLСегодня 16K прочитали По итогам визита Владимир Путина в сопровождении новоназначенного министра обороны Андрея Белоусова и министра иностранных дел Сергея Лаврова было сделано много интересных, важных и интригующих сигналов.
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