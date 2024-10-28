Стало известно, почему Батракова не удалили в матче с «Зенитом»

Решение арбитра объяснил Игорь Федотов Бывший судья Игорь Федотов в интервью «Чемпионату» оценил решение главного арбитра матча 13-го тура РПЛ, в котором петербургский «Зенит» принимал московский «Локомотив».
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