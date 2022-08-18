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Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии

Украина открыла массированный огонь по Энергодару из тяжелой артиллерии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска начали в 22.50 обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, из тяжелой артиллерии, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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