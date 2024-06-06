Контрафакт онкопрепаратов в России сократился в десять раз за счёт маркировки

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что контрафакт онкопрепаратов в стране снизился в десять раз за последние пять лет благодаря государственной системе цифровой маркировки «Честный знак».
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