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Дарко Раякович рассказал о плане подготовки Кавая Ленарда к сезону: «Мы действуем максимально осторожно»

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович заявил, что команда не торопится выпускать Кавая Ленарда в предсезонных матчах, поскольку форварду необходимо постепенно набрать игровую форму после длительного перерыва.

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