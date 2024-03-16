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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Араухо о Ла Лиге: «Пока есть математические возможности, «Барса» будет бороться за титул. На кону еще много очков»

«Я думаю, что, пока у нас есть математические возможности, мы будем бороться [за чемпионство]. На кону еще много очков, и мы постараемся сократить отставание и и побороться за титул.

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