WS: идея Европы по отправке войск на Украину кажется легкой лишь на бумаге

Идея европейских политиков о развертывании войск на Украине выглядит привлекательной лишь на первый взгляд, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем материале для Weapons Substack.
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