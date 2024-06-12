Любимую куму Голышеву Инну Александровну с юбилейным днём рождения! Желаем бесконечного счастья и удачи, крепкого здоровья и исполнения всего задуманного! Твои кумовья Жогины.
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Любимую куму Голышеву Инну Александровну с юбилейным днём рождения! Желаем бесконечного счастья и удачи, крепкого здоровья и исполнения всего задуманного! Твои кумовья Жогины.