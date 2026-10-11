Общежитие педколледжа в Архангельске готово на 82%

Капитальный ремонт общежития педагогического колледжа в Архангельске выполнен на 82%, при этом техническая готовность здания составляет 34,5%.
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