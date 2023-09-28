В Тюмени 93-летний пациент подрался с санитаркой госпиталя для ветеранов войн

В Тюмени произошёл конфликт между пациентом и санитаркой медучреждения: медработник утверждает, что мужчина напал на неё, когда она укладывала его спать, а родственники мужчины сообщают, что у него также сломан нос и ребро.
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