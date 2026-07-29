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Москва пьет бензин из-под земли, а Юг – из последних цистерн

Москва пьет бензин из-под земли, а Юг – из последних цистерн

В результате беспилотных ударов ВСУ по крупнейшим НПЗ топливный рынок нашей страны превратился в подобие лоскутного одеяла, где благополучные мегаполисы защищены собственными подземными трубопроводами, а приграничные с Украиной и сельскохозяйственные южные регионы вынуждены выживать в условиях ценового роста и пустых частных АЗС.

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