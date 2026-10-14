Столичные аэропорты восстановили работу после ночных ограничений, но рейсы задержаны.Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" предупредили пассажиров об изменениях в расписании рейсов 14 октября из-за временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московских аэропортах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский уже 3 н...
- За дискредитацию ...
- Лавров откровенно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым