Столичные аэропорты восстановили работу после ночных ограничений, но рейсы задержаны.Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" предупредили пассажиров об изменениях в расписании рейсов 14 октября из-за временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московских аэропортах.