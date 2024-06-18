В Киеве призывают США возродить маккартизм и охоту на ведьм

Для Украины было бы полезно возродить маккартизм в США и странах Запада. Это движение, распространившееся в конце 40-х годов в США, сутью которого были политические репрессии по отношению к сторонникам коммунизма.
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