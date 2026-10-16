Наиболее уверенно чувствуют себя сотрудники ИТ-сферы Большинство работающих жителей Алтайского края могут покрывать за счет зарплаты основные повседневные расходы, однако многим приходится тщательно планировать бюджет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т "Коробки новорожд...
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым