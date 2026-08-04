Названы самые популярные курорты Китая у российских туристов в 2026 году

За первые шесть месяцев 2026 года количество бронирований туров россиянами в Китай увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает исследование сервиса Onlinetours, доступное «Ленте.
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