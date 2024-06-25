ФК "Зенит" купил Юрия Горшкова у "Крыльев Советов"

Сегодня стало известно, что "Зенит" приобрел опытного защитника Юрия Горшкова у "Крыльев Советов". Этот трансфер стал возможен благодаря опции выкупа, которая была включена в контракт игрока с самарским клубом.
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