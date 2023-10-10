Это будет отличная недорогая видеокарта Intel? Arc A580 в первом тесте обходит даже Radeon RX 7600

Видеокарта Intel Arc A580 в первом тесте оказалась быстрее Radeon RX 7600, хотя точно будет дешевле. Правда, этот тест представляет собой OpenCL в Geekbench, так что делать из этого выводы об игровой производительности не так-то просто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии