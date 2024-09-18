В Таиланде захотели взимать налог с туристов

Доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих, считает министр Соравонг Тьентонг Министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, пишет Bangkok Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии