В Таиланде захотели взимать налог с туристов

Доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих, считает министр Соравонг Тьентонг Министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, пишет Bangkok Post.