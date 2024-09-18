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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Таиланде захотели взимать налог с туристов

В Таиланде захотели взимать налог с туристов

Доходы от сборов можно было бы направить на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих, считает министр Соравонг Тьентонг Министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, пишет Bangkok Post.

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