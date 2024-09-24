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Царьград

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В Малайзии подорвали 80-тысячный футбольный стадион

В Малайзии подорвали 80-тысячный футбольный стадион

Футбольный стадион на 80 тысяч мест «Шах-Алам» подорвали с помощью взрывчатки в Малайзии в рамках программы по сносу.

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