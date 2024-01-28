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Продюсер "Симпсонов" Джон Буш умер от рака мозга

Продюсер "Симпсонов" Джон Буш умер от рака мозга

imdb.com Продюсер американского анимационного сериала "Симпсоны" Джон Буш умер на 70 году жизни. Как сообщил его друг Кевин Баннерман, причиной смерти мужчины стала одна из форм рака, указал журнал Hollywood Reporter.

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