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Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, как добираться до «Водолея» в отсутствии трамвая №1

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, как добираться до «Водолея» в отсутствии трамвая №1

Проблему будут решать с помощью бесплатных автобусов.Администрация Кемерова и лично мэр Дмитрий Анисимов активно отвечают на вопросы горожан по поводу масштабной реконструкции частного сектора в заискитимье и организации движения транспорта на время перекрытия улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина Вчера, 11 января,  Дмитрий Анисимов разъяснил ситуацию по одному из наиболее часто задаваемых вопросов – как местные жители будут добираться до «Водолея», когда маршрут трамвая №1 будет укорочен и станет ходить лишь до «Собора».

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