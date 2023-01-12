Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, как добираться до «Водолея» в отсутствии трамвая №1

Проблему будут решать с помощью бесплатных автобусов.Администрация Кемерова и лично мэр Дмитрий Анисимов активно отвечают на вопросы горожан по поводу масштабной реконструкции частного сектора в заискитимье и организации движения транспорта на время перекрытия улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина Вчера, 11 января, Дмитрий Анисимов разъяснил ситуацию по одному из наиболее часто задаваемых вопросов – как местные жители будут добираться до «Водолея», когда маршрут трамвая №1 будет укорочен и станет ходить лишь до «Собора».