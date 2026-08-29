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Пункт-А

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Астраханцев ждет осенняя свежесть в последний выходной лета

Астраханцев ждет осенняя свежесть в последний выходной лета

Астраханский ЦГМС прогнозирует на 30 августа отступление летнего зноя. Суббота пройдет без существенных осадков под влиянием северо-восточного ветра со скоростью 7–12 м/с.

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