Мэр Новороссийска: атака отражена, но без повреждений и пострадавших не обошлось

Отражение попыток нанести урон инфраструктуре портового города шло всю ночь. ВСУ пытались атаковать город-герой с воздуха – применялись беспилотники самолетного типа и ракеты, а также с моря – уничтожены безъэкипажные катера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии