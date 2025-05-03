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Мэр Новороссийска: атака отражена, но без повреждений и пострадавших не обошлось

Мэр Новороссийска: атака отражена, но без повреждений и пострадавших не обошлось

Отражение попыток нанести урон инфраструктуре портового города шло всю ночь. ВСУ пытались атаковать город-герой с воздуха – применялись беспилотники самолетного типа и ракеты, а также с моря – уничтожены безъэкипажные катера.

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