10 странных вещей в Южной Корее

Южная Корея — одно из самых развитых азиатских государств. А ее жители — удивительный народ, сумевший сохранить множество уникальных традиций, несмотря на натиск стирающей любые национальные различия глобализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии