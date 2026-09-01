Путин обсудил с Пашиняном влияние евроинтеграции Армении на отношения с ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Харькове произо...
- Правительство РФ ...
- Н Трамп надеется, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым