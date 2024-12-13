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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джиошвили о клубе ОАЭ в КХЛ: «Было бы прикольно летать в теплую страну. Все бы кайфовали. Ребята там собрались бы приличные. Бюджет позволяет»

Ранее ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

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