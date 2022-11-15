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Обсуждение законопроекта о расширении Сириуса за счёт Сочи отложено минимум на две недели

Обсуждение законопроекта о расширении Сириуса за счёт Сочи отложено минимум на две недели

Территорию Сириуса хотят увеличить путём присоединения одной трети от площади Сочи.Госдума отложила минимум на две недели рассмотрение в первом чтении законопроекта о расширении Сириуса путём присоединения 88 тысяч га, входящих в состав Сочи.

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