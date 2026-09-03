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Коротченко назвал цели провокации ФРГ

Коротченко назвал цели провокации ФРГ

Какова цель гибридной антироссийской операции ЕС, исполнителем которой является Германия? Удастся ли с помощью новых бездоказательных обвинений нанести серьёзный репутационный урон нашей стране - особенно на фоне успешного саммита ШОС, который прошёл в Бишкеке? В программе "События.

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