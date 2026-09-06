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Супероружие России самолеты-невидимки Су-57 готовят новый удар, НАТО в ужасе

Супероружие России самолеты-невидимки Су-57 готовят новый удар, НАТО в ужасе

Супероружие России самолеты-невидимки Су-57 вновь оказались в центре внимания на фоне подготовки международного авиасалона в Египте.

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