Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Герман Эль Класико не поедет на выезд «Амкала» в Иваново на Кубок России из-за скорых родов его жены Александры

«Я настолько ЧСВ, что решил не ехать с командой на игру Кубка России. Если серьезно, то я действительно впервые остался дома, не поехав на выезд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх