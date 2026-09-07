ESPN: «Зенит» отказался продавать Луиса Энрике в Саудовскую Аравию за 45 млн евро

Петербургский «Зенит» отказался продавать атакующего футболиста Луиса Энрике в саудовский «Аль-Иттихад», сообщает бразильская версия издания ESPN.
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