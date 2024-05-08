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Элиуд Кипчоге: «Был шокирован тем, что в соцсетях говорили, что я причастен к гибели Киптума. Угрожали сжечь мой дом, убить семью»

Кенийский бегун Келвин Киптум погиб в ДТП в феврале. Ему было 24 года.  В 2023 году Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 35 секунд.

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