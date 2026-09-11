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Регионы России

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Путин и ас-Сиси обсудили реализацию совместных проектов и товарооборот свыше 10 миллиардов долларов

Путин и ас-Сиси обсудили реализацию совместных проектов и товарооборот свыше 10 миллиардов долларов

Глава российского государства отметил, что Москва учитывает позицию Каира при формировании политики на Ближнем Востоке и в Африканском регионе, подчеркивая роль Египта как надежного партнера России.

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