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Царьград

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Флориан Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Джорджи Мелони

Флориан Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после слов Джорджи Мелони

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил Франции выйти из Евросоюза. Причиной стали слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о прекращении сотрудничества с врагами Украины.

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