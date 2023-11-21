⚡⚡⚡❗РЕВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ: МИНЮСТ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИРАВНЯТЬ ПЕДЕРАСТОВ К ЭКСТРЕМИСТАМ ИЛИ ЖЕ ВСЕ ЭКСТРЕМИСТЫ ПЕДЕРАСТЫ

Natalija Osminina

Лобби, разумеется, педерасты. Это главнюки, которые и насаждают содомитство. А те, кто уже родился больными - с ними уже ничего не поделаешь. Они всегда рождались. Говорят, что есть возможность лечения, мол, в США в каждом штате есть такие клиники. Ну, если можно вылечить, пусть лечит государство. А если нельзя-пусть молча несут свой крест.