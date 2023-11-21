Этот день мы приближали как могли. И когда в 2010-х выходили на Марсово поле в Петербурге разгонять сборища педерастов и западных журналистов, которых охранял ОМОН, и когда срывали их спектакли, концерты и кинофестивали, и когда добивались принятия законов о запрете пропаганды половых извращений и включения сообществ извращенцев в реестры инагентов.
⚡⚡⚡❗РЕВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ: МИНЮСТ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИРАВНЯТЬ ПЕДЕРАСТОВ К ЭКСТРЕМИСТАМ ИЛИ ЖЕ ВСЕ ЭКСТРЕМИСТЫ ПЕДЕРАСТЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Лобби, разумеется, педерасты. Это главнюки, которые и насаждают содомитство. А те, кто уже родился больными - с ними уже ничего не поделаешь. Они всегда рождались. Говорят, что есть возможность лечения, мол, в США в каждом штате есть такие клиники. Ну, если можно вылечить, пусть лечит государство. А если нельзя-пусть молча несут свой крест.
Ответить
11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Мое мнение следующее, пока гомномес занимается этим интимно (болеет себе дома, молча), мне пофигу. Как только он о себе открыто заявил в общественном месте или не дай бог начал свои права качать, так сразу его в топку.🤣
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Согласна.
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии