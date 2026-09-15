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Русская весна

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Экс-депутат Рады рассказал о компромате против Зеленского

Экс-депутат Рады рассказал о компромате против Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) собрали массив компромата по делам о коррупции, в которых фигурирует сам Владимир Зеленский, обвинения ему будут предъявлены сразу после ухода с должности, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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