Прокуратура требует компенсации за девочку, укушенную бродячей собакой

Прокуратура Махачкалы добилась от администрации города и Управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей в пользу семилетней девочки, которая в марте 2024 года получила серьезные травмы после того, как ее укусила бродячая собака.