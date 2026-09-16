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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

Машину продали, а штрафы продолжают приходить? 🤑🤑🤑 Такое возможно, если новый владелец не внёс изменения в регистрационные данные автомобиля в течение 10 дней со дня его приобретения.

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