Фармкомпания Sandoz прокомментировала отзыв регистраций своих препаратов в РФ

В фармацевтической компании Sandoz заявили газете "Коммерсантъ", что актуализация портфеля лекарственных средств послужила причиной отзыва свыше 30 регистрационных удостоверений на различные формы выпуска препаратов в России.
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