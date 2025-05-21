Врач Кашух: умеренное употребление черного чая сокращает риск инсульта

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что черный, зеленый, белый и травяной чаи отличаются не только вкусом, но и воздействием на организм.
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