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Врач Кашух: умеренное употребление черного чая сокращает риск инсульта

Врач Кашух: умеренное употребление черного чая сокращает риск инсульта

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что черный, зеленый, белый и травяной чаи отличаются не только вкусом, но и воздействием на организм.

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