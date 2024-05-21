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  • Alex Nемо
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    Автор прав, но не очень. )) Человеку нужно не с интеллектом общаться, а с душой своей. В ней все заложено.Стадо желудков

Наводчица и посредник? Украинская жена стрелявшего в Фицо террориста попыталась сбежать

Наводчица и посредник? Украинская жена стрелявшего в Фицо террориста попыталась сбежать

Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами. Славик ЯблочныйИз Бани - выхода нет, совсем, ага! Вчера 08:28  47  11714 **** Сегодня в покушении на премьер-министра Словакии Фицо был официально обнаружен украинский след: Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами.

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Комментарии
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CM
C Major
Орбану нужно поостеречься,СБУ под крыщей пиндосов способно на все
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14 час.
Misha Glusch
из украины выйдет отличный полигон для испытаний яо...
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8 час.
Alex Nемо
Пусть дальше посылают бабло и оружие, рано или поздно бандеровцы с этим самым придут к ним...
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2 час.

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