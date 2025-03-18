Замдиректора УрФУ о новациях приема: «Тренд на научно-технологическое лидерство»

Вузы Екатеринбурга готовятся к приемной кампании: хотя правила приема не претерпели существенных изменений, в них есть и некоторые новации, которыми талантливые абитуриенты смогут воспользоваться для поступления.
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